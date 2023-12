Leipzig/Freiberg - Kurz vor Silvester haben unbekannte Täter in Sachsen eine Mobiltoilette und zwei Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei geht in allen Fällen davon aus, dass dafür Pyrotechnik verwendet wurde.

Das mobile WC sei am Samstagnachmittag in Oberwiesenthal vollständig zerstört worden. Teile davon seien 20 Meter weit durch die Luft geflogen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ebenfalls am Samstag wurde ein Zigarettenautomat in Freiberg durch eine Explosion zerstört. Zwei Täter kamen dadurch an eine noch unbestimmte Menge an Zigaretten. Zudem entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Bereits Ende der Woche wurde im Leipziger Stadtteil Großzschocher ein weiterer Zigarettenautomat mit Böllern gesprengt. Die unbekannten Täter stahlen Tabakwaren und Geld, wie die Polizei mitteilte.