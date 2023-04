Biederitz - In Biederitz im Landkreis Jerichower Land hat es in der Garage eines Einfamilienhauses gebrannt. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass das Aufladen eines Modellautos in einer Ladestation das Feuer mit einer geschätzten Schadenshöhe von 28.000 Euro verursacht hat. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Brand sei ausgebrochen, nachdem der 59-jährige Besitzer das Modellauto zum Laden angeschlossen und dann für mehrere Stunden das Haus verlassen hatte. Die Feuerwehr habe das Feuer am Karfreitag gelöscht, hieß es.