Nebra/Klein Wangen - Neun Monate war das Besucherzentrum „Arche Nebra“ am Fundort der Himmelsscheibe geschlossen - nun wird es nach einer Modernisierung wieder eröffnet. Die Besucherinnen und Besucher erwartet unter anderem eine überarbeitete digitale Show im Planetarium, eine begehbare Wandinstallation, zudem wurde das Gebäude barrierefrei umgestaltet. Es wurden rund 3,2 Millionen Euro investiert. Zur Eröffnung am Mittwoch (10.30 Uhr) werden unter anderen Ministerpräsident Reiner Haseloff, Landrat Götz Ulrich (beide CDU) sowie Landesarchäologe Harald Meller erwartet.

Die „Arche Nebra“ wurde am 21. Juni 2007 in der Nähe des Fundortes der Himmelsscheibe von Nebra eröffnet. Die Bronzescheibe ist seit 2013 als älteste konkrete Darstellung kosmischer Phänomene Teil des Dokumentenerbes der Unesco. Das Original ist in der Dauerausstellung des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle zu sehen.