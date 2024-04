Magdeburg - Der Ausbau und die Modernisierung von Wohnheimplätzen in Sachsen-Anhalt werden in den kommenden Jahren mit rund 17,6 Millionen Euro gefördert. Wie das Infrastrukturministerium mitteilte, soll dadurch bezahlbarer Wohnraum für Studierende und Auszubildende unterstützt werden. Wenn die neuen Wohnheimplätze bezugsfertig sind, müssen sie 25 Jahre für die Unterbringung von Studierenden oder Auszubildenden zur Verfügung stehen. Im aktuellen Wintersemester waren an den Universitäten und Hochschulen in Sachsen-Anhalt rund 56.500 Studierende eingeschrieben. Die Zahl der Auszubildenden in den Betrieben des Landes betrug im vergangenen Jahr rund 26.200.