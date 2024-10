Der SC Freiburg könnte sich nach seinem starken Saisonstart in Leipzig vorübergehend an die Spitze setzen. Trainer Schuster interessiert sich aber weder für die Tabelle, noch für die Bilanz bei RB.

Freiburg - Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg blendet vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig sowohl die Tabelle als auch die maue Bilanz der Badener bei den Sachsen aus. „Das spielt für mich nullkommanull eine Rolle, für mich ist entscheidend, wer uns gegenübersteht“, sagte der 39-Jährige über die Chance, mit einem Auswärtssieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zumindest vorübergehend auf den ersten Platz zu springen. Leipzig ist aktuell Zweiter, Freiburg Dritter. Spitzenreiter FC Bayern München spielt erst am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum.

Schuster verwies auf die enorme Qualität der Leipziger, die in der Liga diese Saison noch nicht verloren haben. „Sechsmal zu null und erst zwei Gegentore in sieben Spielen - das muss man erst mal schaffen“, sagte der SC-Coach. Sein Fokus liegt zunächst auf der eigenen Defensive. „Wenn wir nicht in der Lage sein sollten, ein Tor zu schießen, dann gilt es, keins zu bekommen. Im Worst Case fahren wir mit einem 0:0 nach Hause“, so Schuster.

In den bisherigen acht Bundesliga-Spielen in Leipzig ist dem SC kein Sieg gelungen. „Mich interessieren die vergangenen Ergebnisse weniger, unser Fokus liegt auf dem, was wir beeinflussen können, und das ist die Vorbereitung auf das Leipzig, das uns Samstag gegenübersteht“, erklärte der Freiburger Trainer.