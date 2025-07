Bei einem Festival im Wartburgkreis am vergangenen Wochenende zeigte eine junge Frau Symptome, die auf K.o.-Tropfen hinweisen können. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Lauchröden - Nach dem eine 17-Jährigen am Wochenende ins Krankenhaus kam, weil es ihr auf einem Festival im Wartburgkreis schlagartig schlecht ging, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Symptome wiesen darauf hin, dass eine unbekannte Person der Jugendlichen möglicherweise unbemerkt K.o.-Tropfen ins Getränk verabreicht haben könnte, so die Polizei. Zeugen auf dem Festival in Lauchröden oder möglicherweise andere Geschädigte sollten sich bei der Polizei Eisenach melden.

Getränke immer im Blick haben

Generell rät die Polizei inzwischen, beim Besuch von Veranstaltungen, etwa auch zu Fasching, von Volksfesten und Festivals Getränke nie unbeaufsichtigt zu lassen. Angebotene Getränke sollten nur original verschlossen angenommen werden. K.o.-Tropfen sind häufig farblos sowie geruchsneutral. Bei Verdacht auf K.o.-Tropfen seien umgehend Polizei und Rettungsdienst zu rufen. Das Verabreichen solcher Tropfen kann verschiedene Straftatbestände erfüllen, etwa gefährliche Körperverletzung. Häufig sind die Tropfen aber nur wenige Stunden nach dem Konsum im Körper des Opfers nachweisbar.