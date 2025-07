Begonnen hatte Moia einst in Hannover. Jetzt zieht sich die VW-Tochter von dort zurück. Künftig will sich der Sammeltaxi-Anbieter auf Hamburg konzentrieren.

Hamburg/Hannover - Der VW-eigene Mobilitätsdienstleister Moia stellt seinen Betrieb in Hannover ein. Der Sammeltaxi-Anbieter wolle sich künftig auf seine Aktivitäten in Hamburg konzentrieren, kündigte das Unternehmen an. „Vor diesem Hintergrund wird Moia keine neue Konzession für den Service in Hannover beantragen“, sagte ein Sprecher. Der Betrieb werde ab dem heutigen Freitag eingestellt.

„Im Zuge des laufenden Transformationsprozesses von Moia in Hannover haben nahezu alle Mitarbeitenden ein freiwilliges Abfindungsangebot angenommen“, so der Sprecher. „In der Folge kann das Angebot aufgrund der personellen Rahmenbedingungen in Hannover ab dem 18. Juli nicht länger aufrechterhalten werden.“

Der Rückzug aus Hannover sei Teil der strategischen Neuausrichtung des Anbieters. Statt selbst Sammeltaxis zu betreiben, wolle Moia zu einem Technologie- und Systemanbieter für autonome Mobilitätslösungen werden. Ziel sei es, öffentlichen und privaten Mobilitätsanbietern „sichere und schlüsselfertige Gesamtlösungen für autonome Mobilitätsangebote anzubieten“.

Das Angebot in Hamburg bleibe von den Veränderungen in Hannover unberührt. „Dort wird die Entwicklung und Erprobung des Mobilitätsangebotes mit Endkunden zukünftig konzentriert“, so der Sprecher.

Moia hatte 2017 in Hannover mit ersten Tests begonnen und im Sommer 2018 dann den Betrieb aufgenommen. Hamburg folgte 2019. In der Hansestadt beschäftigt das Unternehmen früheren Angaben zufolge rund 900 Fahrer.