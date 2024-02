Magdeburg - Die Fläche der Moore in Sachsen-Anhalt ist in den vergangenen Jahren leicht gewachsen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, wuchsen die Moorflächen seit 2016 um 18 Hektar. Das entspricht rund 25 Fußballfeldern. Insgesamt waren im Jahr 2022 rund 127 Hektar als Moor ausgewiesen, was nicht einmal 0,01 Prozent der Landesfläche entspricht.

Die Wiedervernässung der Moore ist für die Bundesregierung ein Baustein im Aktionsprogramm „Natürlicher Klimaschutz“, für das vier Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Moore speichern große Mengen des Klimagases Kohlendioxid und spielen deshalb eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. In Sachsen-Anhalt plant die Landesregierung neben dem Drömling drei Pilotprojekte zur Renaturierung von Mooren: im Cheiner Torfmoor im Altmarkkreis Salzwedel, in der Nedlitzer Niederung (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) und in Magdeburgerforth (Jerichower Land).