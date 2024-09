Drei Jugendliche in einem Mopedauto werden verletzt, als sich ihr Fahrzeug in Kirchberg überschlägt. (Symbolfoto)

Kirchberg/Zwickau - Ein voll besetztes Mopedauto hat sich in Kirchberg (Kreis Zwickau) überschlagen. Die 16-jährige Fahrerin sowie ein gleichaltriger Beifahrer und eine weitere 16-Jährige im Kofferraum wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Am Mopedauto entstand ein Schaden von 15.000 Euro - Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

Die 16-Jährige war Freitagmittag aus noch ungeklärter Ursache in einer Wendeschleife rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Überschlag war das Fahrzeug wieder auf den Rädern zu stehen gekommen.

Mopedautos sind Leichtkraftfahrzeuge mit ein oder zwei Sitzplätzen. Sie wiegen bis 425 Kilogramm und sind maximal 45 Kilometer je Stunde schnell.