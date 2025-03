Ein 14-jähriges Mädchen starb im vergangenen Jahr in Guben. Der Stiefvater soll die Jugendliche getötet haben. Am Mittwoch soll ein Urteil gesprochen werden.

Mord an Stieftochter? - Urteil am Landgericht erwartet

Am Landgericht in Cottbus wird für Mittwoch das Urteil im Mordprozess gegen einen 44-Jährigen erwartet.

Cottbus - Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in Guben soll am Mittwoch (10.00 Uhr) ein Urteil im Prozess gegen den angeklagten Stiefvater gesprochen werden. Das Urteil am Landgericht in Cottbus werde voraussichtlich öffentlich sein, sagte ein Sprecher des Gerichts. Ob auch die Urteilsbegründung öffentlich zugänglich sein werde, sei fraglich. Für Teile des Prozesses war die Öffentlichkeit von der Kammer ausgeschlossen worden.

Der 44-jährige deutsche Angeklagte soll im vergangenen Jahr die 14-jährige Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin mit einem Messer tödlich verletzt haben. Das Mädchen starb nach Angaben der Staatsanwaltschaft an einer Schnittwunde im Halsbereich.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und eine anschließende Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Verteidigung des Mannes beantragte vor dem Landgericht eine Verurteilung wegen Totschlags. Auch sie ist der Ansicht, dass der Mann nicht schuldfähig ist und fordert eine Unterbringung in der Psychiatrie.