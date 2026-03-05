Weißwasser/Görlitz - Knapp ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines 30-Jährigen in Weißwasser beginnt am Landgericht Görlitz der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder. Die Anklage wirft dem heute 35-Jährigen vor, sein Opfer aus Eifersucht mit einem Stich in den Kopf getötet zu haben. Er habe vermutet, dass seine Verlobte ein Verhältnis mit dem Mann hatte. Das Opfer war der Cousin der Frau.

Die Tat ereignete sich am 22. September vorigen Jahres. Der Beschuldigte habe zuerst seine Freundin gewürgt und geschlagen, teilte das Gericht mit. Danach begab er sich mit ihr zur Wohnung des Cousins. Sie habe den 30-Jährigen an die Tür locken müssen - wo der Beschuldigte mit einem Messer auf das Opfer eingestochen habe. Der Mann starb einen Tag später an seinen schweren Kopfverletzungen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen einen Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor. Der Prozess am Landgericht Görlitz beginnt am nächsten Montag (9. März). Ein weiterer Verhandlungstermin ist nach Gerichtsangaben für den 11. März geplant.