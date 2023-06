Stade - Wegen Mordes, versuchten Mordes und versuchten Totschlags hat das Landgericht Stade einen 29-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der Mann im September 2022 in einem Imbiss in Stade zunächst heimtückisch einen 23 Jahre alten Mitarbeiter erschoss und später an einem anderen Tatort ein weiteres Opfer schwer verletzte, wie ein Sprecher sagte.

Einen dritten Mann wollte der Angeklagte mit türkischer Staatsbürgerschaft ebenfalls erschießen. Dies sei ihm aber nicht gelungen, der Mann blieb unverletzt. Das Motiv für den Mord habe während des Prozesses nicht geklärt werden können. Klar sei lediglich, dass es Konflikte zwischen dem Täter und dem getöteten Opfer gegeben habe, sagte der Sprecher.

Mit dem Urteil folgte das Gericht weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft. Anders als die Anklagebehörde verlangt hatte, stellte es aber keine besondere Schwere der Schuld fest. Somit könne nach 15 Jahren Haft geprüft werden, ob die restliche Strafe zur Bewährung ausgesetzt werde, sagte der Sprecher.

Der Angeklagte hatte den 23-Jährigen dem Gericht zufolge vor den Augen mehrerer Gäste gezielt und unvermittelt erst in den Bauch und anschließend in den Kopf geschossen. Anschließend war er zu einer nahe gelegenen Wohnung gegangen, wo er die anderen beiden Männer töten wollte.