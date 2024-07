In einer Wohnung in Britz wird die Leiche einer Frau gefunden. Die Obduktion nährt nun einen schrecklichen Verdacht.

Berlin - Nach dem Fund einer toten Frau in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Britz ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Eine Obduktion der Leiche habe entsprechende Anhaltspunkte ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Mordkommission habe die weiteren Ermittlungen übernommen. Die 69 Jahre alte Frau war am vergangenen Donnerstag tot in ihrer Wohnung in der Pintschallee aufgefunden worden. Nähere Einzelheiten zu dem Fall teilten die Ermittler nicht mit.