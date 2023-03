Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Aurich - Mit der Verlesung der Anklageschrift hat vor dem Landgericht in Aurich ein Prozess wegen Mordes gegen einen 27-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, im September vergangenen Jahres seine damals 20 Jahre alte Partnerin in ihrer gemeinsamen Wohnung in Aurich erwürgt zu haben. Zuvor sei es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen, sagte der Staatsanwalt zu Prozessbeginn am Freitag. Als Motiv nimmt die Anklage an, dass der Mann eine Beziehung mit einer anderen Frau führen wollte und seine Partnerin, mit der er auch ein zwei Jahre altes Kind hat, deshalb getötet habe. Der 27-Jährige wollte zu den Vorwürfen zunächst keine Angaben machen.

Das Gericht hat mehrere Verhandlungstage bis Ende Mai angesetzt. Es sollen Zeugen und Sachverständige gehört werden.