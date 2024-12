Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in dessen Wohnung in Achim beginnt der Prozess gegen den 37 Jahre alten Angeklagten. (Archivbild)

Verden - Ein 37-Jähriger, der einen Bekannten in dessen Wohnung in Achim nahe Bremen durch Stichverletzungen getötet haben soll, kommt vor Gericht. Am Freitag (10.00 Uhr) beginnt vor dem Landgericht Verden der Prozess gegen den Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord an dem 27 Jahre alten Opfer vor.

Den Ermittlungen zufolge hatte dieser Mann den Angeklagten bei sich in der Wohnung aufgenommen. Der 37-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit soll daraufhin eine Affäre mit der Freundin des 27-Jährigen begonnen und von ihr in aggressiver Art sexuelle Handlungen verlangt haben. Im Juli sollen der 27-Jährige und dessen Freundin die Wohnung verlassen haben. Als der Mann am 9. Juli zurückkam, um die Katzen zu versorgen, soll der Angeklagte mehrfach auf ihn eingestochen haben. Der 27-Jährige starb.