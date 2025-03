Die zum Tatzeitpunkt 22-Jährige soll ihren Vermieter getötet haben. Nach der Flucht wurde sie in Spanien festgenommen. Wie es nun weitergeht.

Die Polizei fasste die unter Mordverdacht stehende Frau in Spanien. (Archivbild)

Rosdorf/Granada - Eine unter Mordverdacht stehende Frau aus Rosdorf bei Göttingen ist nach Deutschland ausgeliefert worden. Nach ihrer Auslieferung am Dienstag soll sie im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die zum Tatzeitpunkt 22-Jährige, die ihren Vermieter getötet haben soll, wurde Anfang Februar nördlich der südspanischen Stadt Granada bei einer Polizeikontrolle festgenommen.

Bekannte hatten das 81 Jahre alte Opfer am 24. Januar in seinem gemieteten Einfamilienhaus im Rosdorfer Ortsteil Dramfeld gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass seine Untermieterin ihn erstochen hat. Zum Motiv ist bisher nichts bekannt. In dem Fall wird weiter ermittelt. „Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird über die Frage der Anklageerhebung entschieden“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.