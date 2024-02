Kahle Bäume spiegeln sich am Morgen bei nebligem Wetter auf der Wasseroberfläche.

Hannover/Bremen - Das Wetter bringt am Dienstag in Niedersachsen und Bremen teils kompakten Nebel mit sich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorhersage mitteilte, lockert der Himmel erst zum Nachmittag langsam auf. Bei Temperaturen um die acht Grad auf dem Festland und sechs Grad auf den Inseln bleibt es größtenteils trocken. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus Norden.

In der Nacht zu Mittwoch wird es laut DWD wieder trüber, teils mit einer Sichtweite unter 150 Metern. Bei etwas Sprühregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt bestehe stellenweise Glättegefahr.