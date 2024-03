Dresden/Moritzburg - Das renommierte Moritzburg Festival für Kammermusik möchte auch bei seiner 32. Ausgabe neue Akzente setzen. Für das Festival vom 2. bis 18. August kündigten die Organisatoren am Mittwoch 19 Konzerte an. Vor der Kulisse des Barockschlosses Moritzburg wollen 27 Solisten aus dem In- und Ausland die Vielfalt der Kammermusikliteratur feiern, hieß es. Neue Formate sind eine Tango-Nacht und ein Abend, an dem neben ein Konzert mit einer Schlossbesichtigung verbunden ist. Das diesjährige Auftragswerk des Festivals - ein Streichoktett von Benjamin Scheer - wird zum Finale am 18. August uraufgeführt.

„Kommen Sie zu uns nach Moritzburg, wo Natur, barocke Architektur und Musik zusammenwirken und unvergessliche Momente erschaffen“, warb Jan Vogler, Künstlerischer Leiter des Festivals, für einen Besuch. Der 60-Jährige hatte 1993 mit seinem Bruder Kai und seinem Cello-Kollegen Peter Bruns das Moritzburg Festival für Kammermusik aus der Taufe gehoben. Schon bald wurde der idyllische Ort vor den Toren Dresdens zu einem Anziehungspunkt für Kammermusiker aus aller Welt. Dabei hatten sich die Gründer vom Marlboro Festival in den USA inspirieren lassen. Auch dort stellen die Teilnehmer nach einer Probenphase die Ergebnisse der Arbeit in Konzerten vor.

Der Vorverkauf für das diesjährige Festival beginnt am 18. März.