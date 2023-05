Berlin - Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Spandau ist ein Polizist von einem Motorrad erfasst worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trug der Beamte eine leichte Verletzung davon. Demnach wollten die Einsatzkräfte am Montagabend gegen 20.00 Uhr ein Auto und das Motorrad kontrollieren. Während das Auto auf die Polizei reagierte, bremste das Motorrad zunächst, gab dann aber wieder Gas und fuhr den Polizisten an. Ob der Motorradfahrer danach anhielt oder weiterfuhr, war zunächst unklar.