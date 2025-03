Ein Sturz mit Folgen: In Gardelegen prallt ein 17-Jähriger mit seinem Kraftrad gegen einen Bordstein. Doch die Polizei hat nicht nur ihn im Visier.

Unfall in Kurve

Gardelegen - Ein 17-Jähriger ist in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) bei einem Motorradunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er mit dem Kraftrad unterwegs, ohne einen gültigen Führerschein zu besitzen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der Jugendliche ist den Erkenntnissen zufolge am Samstagabend in einer Linkskurve gegen einen Bordstein geprallt und dann auf den Gehweg gestürzt. Im Fokus der Ermittlungen steht auch der 63-jährige Halter des Motorrads. Da er sich in der Nähe des Unfallorts aufhielt, besteht der Verdacht, dass er die Fahrt genehmigt hat, wie die Polizei mitteilte.