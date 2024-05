Breddenberg - Bei einem Auffahrunfall in Breddenberg im Landkreis Emsland ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 19-Jähriger habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrendes Auto nach links abbiegen wollte, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Wagen bremste, prallte das Motorrad von hinten in den Wagen. Der 19-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine Mitfahrerin wurde am Donnerstagabend leicht verletzt und ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Ein hinter den beiden fahrender Motorradfahrer wurde durch herumfliegende Trümmerteile auch leicht verletzt.