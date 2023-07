Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Oldenburg - Ein Motorradfahrer ist mit 111 Stundenkilometern durch Oldenburg gerast - und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Dem Fahrer drohen nach der Kontrolle am Freitag zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte und ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, wie die Polizei mitteilte. Auch gegen neun andere Raser ermitteln nun die Beamten. Erlaubt waren höchstens 50 Stundenkilometer.