Die Motorradsaison steht vor der Tür. Insbesondere in den ländlicheren Regionen Brandenburgs ist das Verkehrsmittel weit verbreitet.

Motorraddichte in Brandenburg überdurchschnittlich hoch

In Brandenburg fährt es sich im Sommer zwischen den Alleen besonders gut. (Archivbild)

Potsdam - Brandenburg gehört zu den fünf Bundesländern mit der bundesweit höchsten Motorraddichte. Auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen zum 1. Januar dieses Jahres in dem Flächenland 61 Motorräder, wie die Deutsche Presse-Agentur auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts berechnet hat. Damit liegt Brandenburg über dem bundesweiten Durchschnitt (58 Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner).

Spitzenreiter in Brandenburg ist der Landkreis Märkisch-Oderland. Hier kommen 73 Motorräder auf 1.000 Einwohner. In der Landeshauptstadt Potsdam sind es hingegen lediglich 34.

Noch niedriger ist der Anteil im benachbarten Berlin, wo es pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner nur 32 Motorräder gibt. In absoluten Zahlen jedoch liegen die beiden Bundesländer nicht allzu weit auseinander. In der Hauptstadt waren zum Stichgag insgesamt mehr als 119.000 Motorräder zugelassen, in Brandenburg rund 158.000.