Motorradfahrer auf Wallfahrt in Südniedersachsen

Rollshausen - Auf rund 170 Maschinen haben am Sonntag Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen an einer Wallfahrt speziell für Biker in Rollshausen im Landkreis Göttingen teilgenommen. Nach der Segnung der Maschinen startete die rund 100 Kilometer lange organisierte Tour durch Südniedersachsen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl“, sagte eine der Organisatorinnen.

Die Wallfahrt für Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen im Bistum Hildesheim gibt es schon seit etwa 10 Jahren. Die Idee dahinter sei, Menschen zu begeistern, die wenig oder gar nichts mit der Kirche zu tun haben. Zur Wallfahrt gab es eine Spendenaktion zugunsten einer Motorradfahrerin, die seit einem Unfall querschnittsgelähmt ist.

Zum Abschluss gab es einen gemeinsamen Gottesdienst am Wallfahrtsort Germershausen.