Motorradfahrer bei Abbiegeunfall in Auhagen schwer verletzt

Schaumburg - Bei einem Überholmanöver ist ein 62-jähriger Motorradfahrer in Auhagen im Landkreis Schaumburg schwer verletzt worden. Der Mann habe am Freitag ein Auto überholen wollen und übersehen, dass dieses abbiegen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 16.000 Euro.