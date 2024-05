Goslar - Bei der Kollision mit einem Auto sind ein Motorradfahrer und sein Sozius bei Goslar schwer verletzt worden. Die beiden 17-Jährigen wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Ein 18 Jahre alter Autofahrer wollte am Freitagabend von einer Bundesstraße nach links auf einen Feldweg abbiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der hinter dem Auto fahrende Biker erkannte dies den Angaben zufolge nicht und überholte das Fahrzeug. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer und sein Sozius erlitten schwere Verletzungen und wurden zunächst von Notärzten vor Ort versorgt, dann wurden sie ins Krankenhaus geflogen. Die Bundesstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 9000 Euro.