Bramsche - Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer in Bramsche im Landkreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei aus noch ungeklärter Ursache am Montagmorgen auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt sei am Unfallort. Die betroffene Straße sei aktuell voll gesperrt.