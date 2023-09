Kyffhäuserland - Bei einem Unfall im Kyffhäuserkreis mit einem Auto und einem weiteren Motorrad ist ein 50 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 50-Jährige sei mit seinem Motorrad aus zunächst ungeklärter Ursache in Kyffhäuserland im Ortsteil Bendeleben in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Daraufhin sei er erst mit einem Auto und dann mit einem Motorrad dahinter zusammengestoßen.

Der 50-Jährige wurde am frühen Sonntagabend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und der Beifahrer des Autos wurden leicht verletzt.