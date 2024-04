Söder - Bei einem Motorradunfall auf der Bundesstraße 243 im Landkreis Hildesheim sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 25-Jähriger sei mit seinem Motorrad in Richtung Hildesheim unterwegs gewesen - und habe in Höhe der Ortschaft Söder auf der Straße gewendet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein hinter ihm fahrender 24 Jahre alter Motorradfahrer erkannte dies den Angaben zufolge zu spät und krachte seitlich in die Maschine des ein Jahr älteren Mannes. Dabei wurde der 25-Jährige schwer verletzt, der jüngere Mann erlitt leichte Verletzungen.