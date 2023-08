Berlin - Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Treptow-Köpenick schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhren eine 35-jährige Autofahrerin und der Motorradfahrer am Donnerstagabend nebeneinander auf der Rummelsburger Straße. Die Autofahrerin querte dann beim Wenden den Fahrstreifen des Mannes und stieß mit dem Auto gegen das Motorrad. Der 24-Jährige stürzte dadurch zunächst auf das Autodach und dann auf die Straße. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.