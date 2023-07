Emersleben - Ein Motorradfahrer ist bei Emersleben in der Nähe von Halberstadt auf ein Auto geprallt und bei dem Unfall getötet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 47-Jährige am Samstagnachmittag mehrere Autos auf der Bundesstraße 81 überholen, wie die Polizei mitteilte. Einer der Autofahrer bog zu diesem Zeitpunkt links in einen Feldweg ein. Dies bemerkte der Motorradfahrer nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr ungebremst auf das Auto auf. Der Mann wurde dabei von seinem Rad geschleudert und blieb im angrenzenden Straßengraben liegen. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.