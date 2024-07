Ein Autofahrer will in Mahlsdorf abbiegen und erfasst mit seinem Wagen ein Motorrad. Benzin tritt aus und läuft auch über den Motorradfahrer.

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Mahlsdorf lebensgefährliche Verbrennungen zugezogen (Symbolfoto).

Berlin - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Mahlsdorf im Berliner Osten lebensgefährliche Verbrennungen zugezogen. Ein Autofahrer wollte am Montagmorgen mit seinem Wagen auf dem Hultschiner Damm links auf die Badener Straße abbiegen und erfasste dabei ein entgegenkommendes Motorrad, wie die Polizei heute mitteilte. Das Motorrad wurde demnach am Tank beschädigt. Benzin lief über das Auto, das Motorrad und den 38 Jahre alten Motorradfahrer.

Das Motorrad blieb laut Polizei im Gleisbett der daneben verlaufenden Straßenbahn liegen. Der Motorradfahrer fing Feuer und rannte brennend auf den Gehweg. Ersthelfer löschten die Flammen und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen schließlich zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.