Haren - Eine Autofahrerin hat beim Abbiegen an einer Kreuzung im Landkreis Emsland einen Motorradfahrer übersehen. Bei der Kollision am Freitag in Haren wurde der 49 Jahre alte Biker lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 43 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.