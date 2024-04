Südharz - Im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein 33 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er sei in Südharz am Sonntag in einer Gruppe gefahren und habe dabei die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin sei er von der Straße abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen. Der Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.