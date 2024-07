Rothenburg - Ein Motorradfahrer ist im Kyffhäuser gegen ein Auto gekracht und schwer verletzt worden. Der 61 Jahre alte Mann sei in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrbahn abgekommen und in das entgegenkommende Auto gefahren, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 85 in der Nähe des Kyffhäuserdenkmals. Der Mann kam in ein Krankenhaus.