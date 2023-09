Berlin - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf mit einem Fahrzeug der Berliner Feuerwehr zusammengekracht und hat sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei von Samstag fuhr die Feuerwehr das Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel. Der 29 Jahre alte Motorradfahrer, dessen Ampel bei dem Unfall am Freitagnachmittag laut Polizei Grün gezeigt haben soll, fuhr ebenfalls in die Kreuzung. Beim dann folgenden Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer. Nach einer Erstversorgung durch die Feuerwehrleute wurde er in ein Krankenhaus gebracht.