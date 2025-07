Naumburg/Saale - Ein Motorradfahrer hat in Naumburg (Burgenlandkreis) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist schwer gestürzt. Der 69-Jährige war mit seinem gleichaltrigen Sozius am Dienstagnachmittag auf der Jenaer Straße (B88) aus bisher unbekannten Gründen von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve fuhr er dann in den angrenzenden Straßengraben.

Der Fahrer wurde leicht, sein Sozius schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Ein anderes Fahrzeug war mutmaßlich nicht beteiligt gewesen, hieß es weiter.