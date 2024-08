In der Osnabrücker Innenstadt

Ein Motorradfahrer mit Beifahrerin ist vor der Polizei in Osnabrück geflüchtet. (Symbolbild)

Osnabrück - Ein Motorradfahrer hat sich in Osnabrück eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist entkommen. Der Biker war nicht allein unterwegs, auf dem Sozius saß eine Frau. Die Beamten waren am Freitag in der Innenstadt von Osnabrück auf den Motorradfahrer aufmerksam geworden, weil dieser auf dem Radstreifen fuhr, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten den Mann ansprachen, brauste er davon und missachtete sämtliche Geschwindigkeitsvorgaben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.