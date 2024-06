Ein Motorradfahrer will auf einer Bundesstraße zwei vor ihm fahrende Autos überholen. Laut Polizei verschätzt er sich und fährt auf eines der Autos auf.

Kirchwalsede - Bei einem misslungenen Überholmanöver im Landkreis Rotenburg (Wümme) hat sich ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann habe am Donnerstag auf einer Bundesstraße nahe der Gemeinde Kirchwalsede mutmaßlich zwei Autos überholen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim Überholen habe der Motorradfahrer wohl die Geschwindigkeit eines der vor ihm fahrenden Autos falsch eingeschätzt, sei auf dieses aufgefahren und anschließend gestürzt. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.