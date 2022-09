Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Berlin - Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Berlin an seinen Verletzungen gestorben. Der 35-Jährige war nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch (31. August) auf der Storkower Straße in Lichtenberg unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache an der Kreuzung Möllendorffstraße mit seiner Maschine von der Straße abkam und gegen den Bordstein fuhr. Das Motorrad stieß mit zwei parkenden Autos zusammen, der Fahrer wurde mit schweren inneren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er starb in der Nacht zum Sonntag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen laufen.