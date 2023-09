Motorradfahrer nach Vollbremsung in Plauen schwer verletzt

Plauen - Weil ihm eine Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt genommen hat, musste ein Motorradfahrer in Plauen eine Vollbremsung einlegen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 69-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag von der Wucht beim Bremsen auf das Auto geschleudert, wie die Polizei Zwickau am Freitag mitteilte. Die 64 Jahre alte Autofahrerin hatte demnach abbiegen wollen und dabei den Mann wohl übersehen.