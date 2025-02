Delmenhorst - Ein Mann ist in Delmenhorst mit seinem Motorrad gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige am Samstagabend in Richtung Stuhr (Landkreis Diepholz) unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Motorradfahrer prallte zuerst mit einem Verkehrsschild und dann mit einem Baum zusammen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden derzeit auf etwa viertausend Euro.