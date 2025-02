Ein 38-Jähriger will auf einer Landstraße bei Falkenhagen (Mark) ein Auto überholen. Dabei kommt er von der Fahrbahn ab.

Nach der Kollision mit einem Straßenbaum in Falkenhagen (Mark) ist ein 38-jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus gestorben. (Symbolbild)

Falkenhagen (Mark) - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Falkenhagen (Mark) (Märkisch-Oderland) tödlich verunglückt. Wie das Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Potsdam mitteilte, prallte der 38-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er später. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann am Mittwochabend ein Auto überholen. Dabei sei er aus bisher noch ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt, hieß es.