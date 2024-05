Bremen - Ein Motorradfahrer ist gegen eine Leitplanke gefahren und hat sich schwer verletzt. Der 19 Jahre alte Fahrer verlor in der Nacht auf Sonntag auf der Bundesstraße 6 in Bremen die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wurde demnach mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu genauen Unfallhergang dauerten den Angaben zufolge am Sonntagmittag noch an.