Remptendorf - Ein Motorradfahrer ist im Saale-Orla-Kreis tödlich verunglückt. Der 39-Jährige war am Samstag auf der Kreisstraße zwischen Thimmendorf und Lückenmühle unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache auf den Anhänger eines Traktors auffuhr, wie die Polizei berichtete. Der Motorradfahrer stürzte und kam im Straßengraben zum Liegen. Er starb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner Verletzungen.

Auch auf der A4 Eisenach-Dresden ereignete sich ein schwerer Unfall mit zwei Verletzten. Zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Schmölln prallte aus bislang ungeklärter Ursache ein Autofahrer zunächst gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich. In der Folge stieß er auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto zusammen. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.