Ein 26-jähriger Motorradfahrer verliert auf der Bundesstraße 84 bei Vacha die Kontrolle und prallt nacheinander gegen zwei Lkw – mit schweren Folgen.

Ein Motorradfahrer wurde auf der Bundesstraße 84 bei Vacha schwer verletzt, nachdem er nacheinander mit zwei Lkw kollidierte. (Symbolbild)

Vacha - Auf der Bundesstraße 84 zwischen Vacha und Sünna (Wartburgkreis) ist ein 26-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben verlor der Mann am Samstagmorgen aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über seine Maschine und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Lastwagen.

Im Anschluss stürzte er und rutschte gegen den Auflieger eines weiteren entgegenkommenden Lastwagens. Der Motorradfahrer wurde mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert und mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Lkw entstand den Angaben zufolge nur leichter Sachschaden, das Motorrad wurde vollständig zerstört. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße rund anderthalb Stunden voll gesperrt.