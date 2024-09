Bei einem Überholvorgang auf einer Landstraße prallt ein Motorrad in ein Auto. Für den Motorradfahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Motorradfahrer prallt in abbiegendes Auto und stirbt

Der Mann wurde mit seinem Motorrad in eine Leitschutzplanke geschleudert. (Symbolbild)

Kirchlinteln - Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenprall mit einem Auto in Kirchlinteln im Landkreis Verden gestorben. Der 34 Jahre alte Mann wollte mit seiner Maschine ein Auto auf einer Landstraße überholen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Als die Fahrerin des Wagens nach links abbog, prallte der Motorradfahrer in ihren Wagen.

Der 34-Jährige wurde mit seinem Motorrad in eine Leitschutzplanke geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er später starb. Die Autofahrerin und zwei Kinder in dem Wagen blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.