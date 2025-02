Es fehlt das Kennzeichen. Die Polizei will den Fahrer anhalten, aber der gibt richtig Gas. Schließlich biegt er auf ein Feld ein. Die Beamten können nur noch zuschauen, wie er davonrast.

Theeßen - Im Jerichower Land ist der Fahrer eines geländegängigen Motorrads der Polizei davongerast. Streifenbeamte wollten die Crossmaschine am Samstagnachmittag in Theeßen wegen eines fehlenden Kennzeichens stoppen - der Fahrer aber drehte um und fuhr mit bis zu Tempo 150 vor dem Polizeiwagen her, wie die Polizei mitteilte. Schließlich fuhr die Maschine auf einen angrenzenden Acker, die Beamten konnten nicht mehr folgen. Es wurde ein Strafverfahren wegen illegalen Straßenrennens und Verstoßes gegen die Pflichtversicherung eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt.