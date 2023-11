Bockau - Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Erzgebirgskreis gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Jugendliche am Dienstagmorgen mit seinem Motorrad auf nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve gestürzt und dabei in den Gegenverkehr gerutscht. Dort prallte er auf einen entgegenkommenden Lkw, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 17-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort in Bockau verstarb. Die Bundesstraße zwischen Bockau und Aue war für fünf Stunden voll gesperrt.