Hude - Bei einem Unfall im Landkreis Oldenburg ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 69-Jährige am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Hude in einer Kurve von der Straße abgekommen. Er prallte gegen einen Baum und starb am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst unklar.